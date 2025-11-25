Bursa'da 8 öğrenci profiterolden zehirlendi
Bursa'da okul kantininde satılan profiterolü yiyen 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda 8 öğrenci kantinde satılan profiterolden zehirlendi.
Olay, sabah saatlerinde Çınarönü Mahallesi'ndeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre; okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.
Öğretmenler, durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.
8 öğrenci, ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; veliler, tatlıların son kullanma tarihinin geçtiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.