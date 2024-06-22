Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı açık alandaki dev ekranlardan izlendi
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı Bursa'da vatandaşlar, meydanlara kurulan ekrandan seyretti.
Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla Kent Meydanı, Mihraplı Parkı, Kumla İskele Meydanı ve Yıldırım Sağlık Parkı'na dev ekran kurularak Türkiye- Portekiz maçı yayımlandı.
Sporseverler, alanlara kurulan dev ekrandan A Milli Futbol Takımı'nı büyük ilgiyle takip etti.
Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Türkiye'nin 3-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar, üzüntü yaşadı.