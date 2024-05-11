Bursa'da ağaca çarparak devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahalle içinde seyreden Recep Önez (66) idaresindeki 16 VR 807 plakalı traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.
Sürücünün ağır yaralandığı kazada, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Önez, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Önez, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.