Bursa'da ağaçlara çarparak devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Murat Şenyer (36) idaresindeki mermer firmasına ait kamyonet, Bursa-Ankara kara yolunun Barakfakih mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra ters devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardım çağrısının ardından kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şenyer ile aynı araçtaki Mevlüt Kılıç'ın (33) öldüğü belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.