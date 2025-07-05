Bursa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde budama yaptığı ağaçtan düşen kişi öldü.
Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde ağaç budama çalışması yapan İsmail E. (62), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan İsmail E'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail E, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.