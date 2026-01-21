Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar söyleşisi: "Huzur’a Huzursuz Bir Bakış"

Ahmet Hamdi Tanpınar’a bugünden bakan "Huzur’a Huzursuz Bir Bakış" başlıklı dinleti ve söyleşi, 24 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Bursa Şehir Kütüphanesi Üftade Gösteri ve Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Etkinlik, Itrî Efendi ve Dede Efendi’den seçilen eserlerin seslendirileceği bir dinletiyle başlayarak Sırma Köksal ve Emre Ayvaz "Huzur" romanı etrafında Tanpınar’ı bugün okumanın imkânları üzerine konuşacakları bir söyleşiyle devam edecek.

Bursa Tanpınar Yılı kapsamında düzenlenen söyleşide, Tanpınar’ın edebiyat dünyası müzik, edebiyat ve düşünce ekseninde yeniden ele alınacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bursa Kültür) tarafından ücretsiz düzenlenen “Huzur’a Huzursuz Bir Bakış” başlıklı dinleti ve söyleşi, tüm sanatseverlerin katılımına açık.

Bursa Kültür’ün, Bursa Tanpınar Yılı kapsamında “Huzur’a Huzursuz Bir Bakış” başlığıyla düzenlediği dinleti ve söyleşi, klasik bir anmanın ötesine geçerek yazarı canlı bir okuma ve düşünme alanında yeniden ele alıyor.

Program, Tanpınar’ın estetik evrenini besleyen klasik Türk musikisinin iki ismi Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi ve Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’den seçilen eserlerin seslendirileceği özel bir dinletiyle başlayacak. Ardından yazar Sırma Köksal ve yazar Emre Ayvaz, Tanpınar’ın başyapıtlarından "Huzur" romanı etrafında bir söyleşi gerçekleştirecek. İkilinin, yazarın metinlerinin bugünle kurduğu bağı tartışmaya açacağı söyleşide romanın estetik dünyasının yanı sıra bugünün okurunda uyandırdığı huzursuzluklar, kırılmalar ve sorular da yer bulacak. Tanpınar’ın metinlerinin, aradan geçen zamana rağmen neden hâlâ canlı, neden hâlâ rahatsız edici ve düşündürücü olduğu, bugünün toplumsal ve bireysel deneyimleri ışığında değerlendirilecek.