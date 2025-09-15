Giriş / Abone Ol
Bursa'da akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yola dökülen akaryakıt nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İznik Gölü’ne düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

  • 15.09.2025 19:46
  • Giriş: 15.09.2025 19:46
  • Güncelleme: 15.09.2025 20:00
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü.

İlçeye bağlı kırsal Gölyaka Mahallesi'nde N.Ş. (30) idaresindeki otomobil, yola dökülen akaryakıt nedeniyle kontrolden çıkarak İznik Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri ve İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yolun güvenliğinin sağlanması için çalışma yapıldı.

