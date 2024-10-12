Bursa'da ambulans sürücüsü darp edildi: 1 kişi tutuklandı

Bursa'da hasta taşıyan ambulans sürücüsünü darp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans, trafiğe takılmamak adına emniyet şeridinde seyretmeye başladı.

Dinlenme tesislerinden ana yola çıkan S.Y. yönetimindeki 16 YK plakalı otomobil ise ambulansın arkasına takıldı.

Yolda ambulans sürücüsü Muhammet Ali K. (26) ile lüks otomobilin sürücüsü ile tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışma sırasında ambulans sürücüsünün hakaret etmesi nedeniyle otomobil sürücüsü, araçtan inerek ambulansın önüne kırdı.

S.Y'nin 22 yaşındaki oğlu M.Y. tartışma esnasında kendisini ittiği gerekçesiyle şoföre iki yumruk attı. Babası ise kendisini uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaralanan Muhammet Ali K. gittiği hastanede tedavi altına alındı. Taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. Olay sonrası mahkemeye çıkan S.Y. serbest bırakılırken, oğlu M.Y. ise tutuklandı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı.

Bakan Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" ifadelerini kullandı.