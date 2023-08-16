Bursa'da, aranan şüphelilere operasyon: 21 gözaltı

Bursa'da, aralarında ‘kasten adam öldürme’' ve 'hırsızlık’ gibi çeşitli suçlardan arananların da olduğu 21 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde, aralarında ‘kasten adam öldürme’' ve 'hırsızlık’ gibi çeşitli suçlardan arananların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerine, bu sabah eş zamanlı baskın yapıldı. 150 polis ve 40 ekibin katıldığı operasyonda, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (27), ‘hırsızlık’ suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.K. (32) ile yine ‘hırsızlık’ suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.S.’nin de (29) aralarında olduğu, 21 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.