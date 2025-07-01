Bursa'da art arda depremler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 saat arayla 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.

Saat 11.47'de meydana gelen depremin derinliği 9,82 km olarak ölçüldü.

Deprem, Bursa'nın yanı sıra Yalova ve İstanbul'un doğusunda da hissedildi.

Yaklaşık bir saat sonra bu kez 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD, depremin saat 12.57'de meydana geldiğini ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

İkinci depremin derinliği ise 10,1 km olarak ölçüldü.