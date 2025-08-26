Giriş / Abone Ol
Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

  • 26.08.2025 19:10
  • Giriş: 26.08.2025 19:10
  • Güncelleme: 26.08.2025 19:13
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolundaki imalathanenin 3. katından malzeme indirmek için asansöre yönelen İlhan M. (49), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

