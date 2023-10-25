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Bursa'da atık malzemelerin toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 23:42
  • Giriş: 25.10.2023 23:42
  • Güncelleme: 25.10.2023 23:42
Kaynak: AA
Bursa'da atık malzemelerin toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalı Mahallesi Dönüş Caddesi'ndeki bir fabrikanın yanında bulunan atık malzemelerinin toplandığı alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

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