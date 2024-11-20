Bursa'da AVM'de kavga: Güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir AVM'de bir kişi ve güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada, güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı.

Marka Alışveriş Merkezi’nde iddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM’ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı.

Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı.

Yaşananlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.