Bursa'da AVM otoparkında yangın: 6 araç kül oldu

Bursa'daki bir AVM'nin dış otoparkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otluk alanda başladığı belirtilen yangın, kısa sürede otoparkta park halinde bulunan araçlara sıçradı. İlk belirlemelere göre en az 6 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın öğle saatlerinde Anatolium AVM'nin dış otoparkı yanındaki otluk alanda başladı.

Fotoğraf: İHA

Görgü tanıklarının iddiasına göre, söndürülmeden atılan bir sigara izmariti kuru otları tutuşturdu. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında AVM'de herhangi bir tahliye yapılmadı, ancak otopark alanı güvenlik çemberine alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni ve sorumluların belirlenmesi için güvenlik kameraları inceleniyor.