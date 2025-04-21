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Bursa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 21.04.2025 10:39
  • Giriş: 21.04.2025 10:39
  • Güncelleme: 21.04.2025 10:39
Kaynak: AA
Bursa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti.

R. Y. idaresindeki motosiklet, Sanayi Caddesi'nden Mudanya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen R.Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

R.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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