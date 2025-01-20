Bursa'da banyoda hareketsiz halde bulunan bir çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü

Bursa’da evinin banyosunda hareketsiz halde bulunan 17 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, İnegöl'de sabah 06.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Avşar Sokak’taki bir evde meydana geldi.

17 yaşındaki Yunus İsmail O, ailesi tarafından sabaha karşı banyoda hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalp masajı yapmaya başladılar.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus İsmail O, acilde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümü şüpheli olan çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.