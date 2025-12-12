Bursa'da barakada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde barakada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziakdemir Mahallesi 5. Gümüş Sokak'ta bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında barakada bulunan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu kişi, sağlık ekibince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka hasar gördü.