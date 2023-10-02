Bursa'da bariyere çarpan otomobil yandı
Kaynak: AA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyere çarparak alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yenişehir-İznik kara yolunun 10. kilometresinde Fetih Özcan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın ardından Özcan otomobilden çıkarken, yakıt deposu delinen otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.