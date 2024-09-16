Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.09.2024 14:25
  • Giriş: 16.09.2024 14:25
  • Güncelleme: 16.09.2024 14:25
Kaynak: AA
Bursa'da bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Eskişehir'den Bursa istikametine seyreden M.K. İdaresindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurşunlu Köprülü Kavşağı mevkisinde, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü M.K. ile minibüste bulunan Ö.G, Ş.G, M.G, Ş.K, G.G, E.Ö, H.G, M.M.G. ve S.K yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol