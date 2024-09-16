Bursa'da bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Eskişehir'den Bursa istikametine seyreden M.K. İdaresindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurşunlu Köprülü Kavşağı mevkisinde, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü M.K. ile minibüste bulunan Ö.G, Ş.G, M.G, Ş.K, G.G, E.Ö, H.G, M.M.G. ve S.K yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.