Bursa'da batan geminin kayıp mürettebatına ulaşılamıyor: Bugün karar alınacak

Marmara Denizi'nde seyir halindeyken 6 mürettebatıyla batan Batuhan A adlı gemide, aşçı Zeynep Kılınç ile yağcı Hüseyin Tutuk'un cenazelerine ulaşılmasının ardından, kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor. Bu zamana kadar gerçekleştirilen toplam 32 dalışla kayıp mürettebata ulaşılamadı. Bugünkü dalışlardan da sonuç alınamazsa, akşam yapılacak durum değerlendirmesi toplantısında, gemideki aramaların durumuyla ilgili karar alınacak.

Bursa'da batan 'Batuhan A' gemisindeki aramalar 10'uncu gününde de devam ederken, kayıp mürettebata 32'nci dalışta da ulaşılamadı. Bugün de sonuç çıkmazsa akşam yapılacak toplantıda karar çıkması bekleniyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.

EŞYALAR VAR, KENDİLERİ YOK

Batuhan A'daki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları, geminin battığı 10'ncu gününde de devam ediyor. Toplam 30 dalgıç, dün itibarıyla gerçekleştirdikleri 32 dalışla geminin makine dairesi dahil her bölümünü, zor şartlar altında 4 kez aradı. Kayıp 4 mürettebatın bulunması için daha önce yapılan dalışlardan sonuç alamayan ekipler, bugün gerçekleştirecekleri aramaların ardından, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanıp, durum değerlendirmesi yaparak, gemideki çalışmaların sürdürülüp sürdürülmemesine karar verecek.

Bu arada, kayıp 4 mürettebata ulaşmak için arama çalışmaları denizden balıkçılar ve kayıklarla, havadan uçak, helikopter ve İHA'lar ile Bursa'nın Gemlik ilçesinden, Balıkesir'in Bandırma ilçesinin sahiline kadar olan bölgede ise jandarma, AFAD ve arama ve kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kayıp mürettebata ait olduğu sanılan eşyalar bulunurken, kayıp mürettebata ise henüz ulaşılamadı.