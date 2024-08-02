Bursa'da belediye başkan yardımcısı kalp krizi geçirdi
Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Uzun'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun dün akşam arkadaşları ile halı sahada maçı sırasında rahatsızlanarak yere yığıldı.
Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Turan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzun'un kalp krizi geçirdiği, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.