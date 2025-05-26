Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'da belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Onur H. idaresindeki 16 AJJ 589 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde Ferhat Badur'un kullandığı 46 AIT 067 plakalı motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Badur, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Badur'un cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.