Bursa'da belediye otobüsü kamyonetle çarpıştı : 1 yolcu yaralandı

Bursa’da belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki belediye otobüsü ara yoldan önüne aniden çıkan lüks kamyonete çarptı.

Kazanın etkisiyle otobüsteki yolcular savrulurken, aralarında bulunan yaşlı bir kadın ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.