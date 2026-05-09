Bursa'da beton mikseri ile tur minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde beton mikseri ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin B. (30) yönetimindeki 16 HY 639 plakalı beton mikseri, ara sokaktan yola çıkan Ahmet A. (66) idaresindeki 16 ABS 759 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki yaralılar için çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Ahmet A. ve araçta bulunan Aynur K.’ye (54) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.