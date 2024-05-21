Bursa'da bıçaklanıp gaspedilen taksici ağır yaralandı

Bursa Mudanya'da taksicilik yapan Yunus Yüksel (30), Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Yunus Yüksel, Çepni Mahallesi'ne geldiği sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı.

Güncel 21.05.2024 00:17 Giriş: 21.05.2024 00:17

Güncelleme: 21.05.2024 00:19 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA