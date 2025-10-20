Bursa'da bir apartmanda dördüncü kez yangın paniği: Bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen bir kişi, aynı apartmanda 4'üncü kez yangın çıkardı.

Apartman sakinleri büyük panik yaşarken, polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan F.K., babası tarafından evden kovulmasının ardından apartmanın bodrum katına yerleşti.

İHA'nın haberine göre; son günlerde üç kez apartmanın bodrum katında iddialara göre yangına sebep olan F.K., bu kez çatı katını ateşe verdi. Gece 03.30 sularında başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, daha önceki yangınların açtığı maddi hasar daha da artı.

Olay yerine gelen polis ekipleri babasının evinde buldukları şahsı gözaltına aldı.

Apartman sakinleri şahsın tutuklanmasını dört gözle beklediklerini dile getirirken, olay yerinde inceleme devam ediyor.