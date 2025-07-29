Bursa'da bir çiftçi, patlayan lastiğe rağmen yangına su taşıdı

BURSA (AA) - Bursa'da bir çiftçi, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına, tek lastiği patlayan tankerle su taşıdı.

Devam eden yangının söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle yola çıkan çiftçinin, bir süre sonra tankerinin tekerleği patladı.

Duruma aldırış etmeyen çiftçi, bu şekilde yoluna devam etti. Patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam eden çiftçinin yolda seyrettiği anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.