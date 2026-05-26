Bursa'da bir erkek boşandığı kadının evini yaktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir erkek, boşandığı kadının yaşadığı evi benzin dolu şişe atarak ateşe verdi. Doğalgaz kombisinin de patladığı olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Olay, dün gece saatleri sıralarında Mesudiye Mahallesi 1’inci Cumhuriyet Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.
İddiaya göre Ferhat G. (45), boşandığı Mukaddes U.’nun (43) oturduğu eve geldi.
Beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G., mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra olay yerinden kaçtı.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Yanıcı madde kısa sürede yangına neden olurken, olay sırasında doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi.
Patlama sesi ve yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.