Bursa'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını tabancayla yaraladı
Bursa'da K.E. isimli erkek, dün, boşanma aşamasında olduğu Meltem E. ve onun bindiği taksinin şoförüne tabancayla saldırdı. Saldırıda kadın ve taksi şoförü yaralanırken gözaltına alınan K.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Bursa'da boşanma aşamasında olduğu kadını ile onun bindiği taksinin şoförünü yaralayan zanlı tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan K.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Meltem E, dün Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi 9. Lale Sokak'ta 16 T 0549 plakalı taksiye bindiği sırada, başka bir taksinin şoförlüğünü yapan boşanma aşamasındaki eşi K.E. ile karşılaşmıştı.
K.E, yanındaki tabancayla Meltem E'nin bulunduğu taksiye ateş ederek kaçmıştı. Kadının bindiği taksinin şoförü ise aracıyla Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine giderek yardım istemişti.
Kolundan yaralanan Meltem E. ve taksi şoförü, ihbar üzerine polis merkezine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.