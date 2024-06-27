Bursa'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını tabancayla yaraladı

Bursa'da K.E. isimli erkek, dün, boşanma aşamasında olduğu Meltem E. ve onun bindiği taksinin şoförüne tabancayla saldırdı. Saldırıda kadın ve taksi şoförü yaralanırken gözaltına alınan K.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kadın 27.06.2024 13:04 Giriş: 27.06.2024 13:04

Güncelleme: 27.06.2024 13:04 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA