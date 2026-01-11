Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da bir erkek, boşanma aşamasındaki kadını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Bursa’da boşanma sürecinde olduğu erkek tarafından silahlı saldırıya uğrayan T.Y., göğsünden vurularak ağır yaralandı. Saldırının ardından kaçan Ahmet Yıldız daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kadın
  • 11.01.2026 17:13
  • Giriş: 11.01.2026 17:13
  • Güncelleme: 11.01.2026 17:25
Kaynak: DHA
Bursa'da bir erkek, boşanma aşamasındaki kadını tabancayla vurarak ağır yaraladı
Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Bursa’da Ahmet Yıldız, boşanma aşamasında olduğu T.Y.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Boşanma sürecinde olduğu belirtilen T.Y., Ahmet Yıldız tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Ahmet Yıldız, yanında bulunan tabancayla T.Y.'ye ateş etti. Göğsünden vurulan kadın ağır yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren erkek olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Yıldız, Yiğitler Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

BirGün'e Abone Ol