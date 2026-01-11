Bursa'da bir erkek, boşanma aşamasındaki kadını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Bursa’da Ahmet Yıldız, boşanma aşamasında olduğu T.Y.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Boşanma sürecinde olduğu belirtilen T.Y., Ahmet Yıldız tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Ahmet Yıldız, yanında bulunan tabancayla T.Y.'ye ateş etti. Göğsünden vurulan kadın ağır yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren erkek olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ahmet Yıldız, Yiğitler Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor