Bursa'da bir erkek tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı!

Bursa'da Bahattin O., tartıştığı Vildan H.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Saldırgan erkeği mahalleli engelledi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün (14 Mart) saat 23.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin O. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H. arasında sokakta tartışma çıktı.

Bahattin O., yanında bulunan bidondaki benzini Vildan H.'nin üzerine döktü. Elindeki çakmağı ateşlemek üzereyken şüpheliyi gören mahalleli, olaya engel oldu. Bahattin O., kendisini engelleyenlere de tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Vildan H. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin eline aldığı bidondaki sıvı maddeyi kadının üzerine döktüğü ve ateşlemek üzereyken çevredekiler tarafından engellendiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.