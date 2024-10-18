Bursa'da bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Orhaneli ilçesi kırsal Kabaklar Mahallesi'nde bulunan Tahir Asa'ya ait evde, bilinmeyen nedenden çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan Ali Osman Asa ve Ahmet Ateş'in evine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye Bursa, Harmancık ve Keles'ten takviye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.