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Bursa'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 15:17
  • Giriş: 08.08.2023 15:17
  • Güncelleme: 08.08.2023 15:18
Kaynak: AA
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Bursa'da bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı

Bursa'da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu ev, mahkeme kararıyla boşaltılarak temizlendi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elmasbahçeler Mahallesi'nde G.B'nin tek başına yaşadığı müstakil evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine komşuları hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Alınan mahkeme kararıyla adrese giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, "çöp ev"den 2 kamyon dolusu eşya çıkardı.

Temizlenen ev, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilaçlandı.

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