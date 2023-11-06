Bursa'da bir evin çatısında yangın çıktı

Bursa’da bir evin çatısında çıkan yangın, başka yerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evin çatısında yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.