Bursa'da bir işçi, çalıştığı inşaattan düşerek yaralandı: Soruşturma başlatıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın 2. katında çalışan Ramazan G. isimli işçi, henüz bilinmeyen nedenle 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Ramazan G. hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Ramazan G. (53) yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda yapımı devam eden bir binada meydana geldi.
İnşaatın 2'nci katında çalışan Ramazan G. henüz belirlenemeyen nedenle 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan G, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.