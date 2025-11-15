Bursa'da bir kadın ayrıldığı erkek tarafından katledildi

Bursa’da börek almaya gittiği işletmede ayrıldığı erkek Fevzi K. tarafından tabancayla vurulan 40 yaşındaki Yasemin Bulut yaşamını yitirdi.

Olayın ardından işletmenin önünde kendini vuran Fevzi K., ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde meydana geldi.

Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi K., bu sırada börek almaya gelen ayrıldığı kız arkadaşı Yasemin Bulut’u katletti.

Dışarı çıkan Fevzi K., caddede bu kez silahla kendini yaraladı.

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Fevzi K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.