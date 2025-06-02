Bursa'da bir kadın ayrıldığı nişanlısı tarafından vuruldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde A.Y. isimli kadın, ayrıldığı nişanlısı tarafından tabancayla vuruldu. Bacağından yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde A.Y. (29) isimli kadın, ayrıldığı nişanlısı Hakan M. tarafından tabancayla vuruldu.
A.Y., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ayrıldığı nişanlısı Hakan M. (36), ile karşılaştı. Hakan M, yanında bulunan tabancayla A.Y'ye ateş etti.
Bacağından yaralanan A.Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.