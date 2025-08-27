Bursa'da bir kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, bışandığı erkek tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fail erkek yakalandı.

Olay, 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Ş. (31) Sevgi Yandık'ı (27) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.

Fail erkek Doğan Ş., ise polis ekiplerince yakalandı.