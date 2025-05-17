Bursa'da bir kadını zorla araca bindirmek isteyen 4 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını zorla araca bindirmeye çalışırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçede 4 kişinin bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis 1. Kumsal Sokak'ta durdurduğu araçta bulunan M.D. (65), M.A. (29), M.D. (42) ve E.K'yi (40) yakaladı.

Çevredeki yurttaşlar tarafından kurtarılan K.A. (24) isimli kadın, ifadesinde saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada evli olduğu M.A'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü söyledi.

Polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında tabanca ile 39 mermi ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.