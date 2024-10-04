Bursa'da bir kişi, sokak köpeğini sopayla öldürdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, elinde bulunan sopayla sokak köpeğini döverek öldürdü.
Kaynak: DHA
Bursa'da henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, sopayla defalarca vurduğu sokak köpeğini öldürdü.
Olay, 30 Eylül’de İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi.
Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini, sopayla defalarca vurarak öldürdü.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.