Bursa'da bir kişi tartıştığı arkadaşını fırça sapıyla darbetti: 4 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan tartışmada, fırça sapıyla başına darbe alan 1 kişi ağır yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda Barış K. (43) ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkarılan Barış K., sinirlenerek camları kırdı. Bunun üzerine evde bulunan Necmettin B. (50), elindeki ahşap saplı fırçayla Barış K.’yı kovalamaya başladı.

Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sırasında Necmettin B., fırça sapıyla Barış K.’nın başına defalarca vurdu. Darbelerin şiddetiyle fırça sapı kırılırken, Barış K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Barış K.’nın kafatasında kırıklar tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi Necmettin B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.