Bursa'da bir kişi yolda ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 42 yaşındaki Yusuf S., motosikletinin yanında ölü bulundu. Cenazesi, incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu.

Santral Yolu Caddesi'nde 16 BRU 254 plakalı motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan soruşturmada cansız bedenin Yusuf S.'ye ait olduğu tespit edildi.

Yusuf S.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

