Bursa'da bir öğretmen, ayrıldığı erkek tarafından silahla vuruldu!

Bursa'da bir kadın, ayrıldığı erkek tarafından silahla vurularak yaralandı.

G.G, ayrıldığı Gizem G. ile 19 Mayıs Mahallesi Barış Sokak'taki bir özel okulun otoparkında karşılaştı.

Bir süre konuşan Gizem G. ve G.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.G, tabancayla Gizem G'ye ateş açtı.

Belinden yaralanan Gizem G. çağrılan ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gizem G'nin öğretmen olduğu belirlenirken polis, kaçan G.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.