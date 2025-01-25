Bursa'da bir oto galerisinde yangın: 13 araç hasar gördü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken 3 araç hasar gördü.