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Bursa'da boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boğazına üzüm tanesi kaçan 10 aylık Ahmet Tuna E. hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:52
  • Giriş: 30.10.2024 23:52
  • Güncelleme: 30.10.2024 23:52
Kaynak: AA
Bursa'da boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'ta bir evde, Ahmet Tuna E. adlı 10 aylık bebek üzüm yediği sırada aniden nefessiz kaldı.

Durumu fark eden aile bireyleri özel araçla bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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