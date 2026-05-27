Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da boşandığı kadını yaralayan erkek gözaltına alındı

Bursa'da 25 Mayıs'ta, boşandığı Sadet Ö'yü tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Veli Ö. gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.05.2026 10:04
  • Giriş: 27.05.2026 10:04
  • Güncelleme: 27.05.2026 10:08
Kaynak: AA
Bursa'da boşandığı kadını yaralayan erkek gözaltına alındı
Fotoğraf: AA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Burdur'da boşandığı kadını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta boşandığı kadını tabancayla vurduktan sonra kaçan şüpheli Veli Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli Veli Ö. gözaltına alındı.

​​​​​​​Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta Veli Ö. (46), tartıştığı Sadet Ö'yü (45) tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Sadet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

BirGün'e Abone Ol