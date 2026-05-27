Bursa'da boşandığı kadını yaralayan erkek gözaltına alındı
Bursa'da 25 Mayıs'ta, boşandığı Sadet Ö'yü tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Veli Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta boşandığı kadını tabancayla vurduktan sonra kaçan şüpheli Veli Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta Veli Ö. (46), tartıştığı Sadet Ö'yü (45) tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Sadet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.