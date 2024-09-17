Bursa'da çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'da inşaatın 8'inci katından düşen Aziz Çapkın isimli işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde yapımı süren binanın 8'inci katında çalışan 30 yaşındaki Aziz Çapkın, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini yitirip yere düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çapkın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.