Bursa'da cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

İhsaniye Mahallesi Sümbül Sokak'ta 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin camlarını silen Nurşen Kadakal (53), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nurşen Kadakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nurşen Kadakal'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.