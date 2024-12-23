Bursa'da çamaşır suyu içen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlik için odaya bırakılan çamaşır suyunu içen Miray S. (3) ile Mina Hatice S. (1), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi 3’üncü Etap TOKİ Konutlarındaki bir dairede meydana geldi.

Oyun oynayan Miray ve Mina Hatice S. kardeşler, iddiaya göre annelerinin temizlik için oturma odasına bıraktığı şişeyi açıp, içindeki çamaşır suyunu içti.

Ağzı açık şişeyi bulan baba Mervan S, fenalaşan çocuklarını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.