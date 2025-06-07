Bursa'da çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu: 14 yaşındaki 'sürücü' tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki ehliyetsiz 'sürücü' tutuklandı.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarparak ölümüne neden olan Muhammed Y'nin (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağ kolunu geçen yıl 'iş kazasında' kaybettiği öğrenilen çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muhammed Y'nin kullandığı otomobil, dün gece Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde Mustafa Akkalem'e çarparak ölümüne neden olmuştu.

Aracı olay yerinden 5 kilometre uzakta bırakıp kaçan Muhammed Y. ve yanındaki M.K. (15) ile B.E. (14), polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.